Общество
Мойка78В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации. Об этом рассказал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Политика
Миллер назвал условия транзита газа через Украину
В понедельник президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили возобновление прямых поставок российского газа на Украину и продолжение транзита.
Политика
Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Общество
Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»
Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
Политика
Трамп внезапно прилетел в Афганистан
Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
Европарламент объявил о чрезвычайной климатической ситуации в мире
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге депутатами была одобрена резолюция, объявляющая климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Кино
Авторы сериала «Ведьмак» встали на защиту брони Нифльгаарда
Первые фотографии со съёмочной площадки сериала, появившиеся в сети полгода назад, привлекли внимание к необычному виду экипировки солдат Нифльгаарда, самого могущественного из королевств.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Армия и оружие
В России собран первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Источник в оборонно-промышленном комплексе проинформировал о том, что первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М был собран в России и передан на испытания.
Авто
Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
В рамках составления рейтинга лучших новых кроссоверов и внедорожников специалисты учитывали модели только с системой полного привода, а также стоимостью до 1 миллиона рублей.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка потеряла обе руки
Врачи ампутировали руки одной из пострадавшей в ДТП в Доминикане россиянок.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Происшествия
Новому фигуранту «московского дела» предъявлено обвинение
Новому фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение, сообщается на официальном канале Следственного комитета России в YouTube.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.