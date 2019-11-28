Общество

Мойка78Мойка78В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA

Зарплата генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из NASA Джеймса Брайденстайна за счёт доплат за доступ к секретной информации. Об этом рассказал руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
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В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
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Яровая предложила ввести в младших классах предмет «Моя Россия»

Дисциплину под названием «Моя Россия» следует ввести в программу для изучения среди учеников начальной школы.
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Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым

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Трамп внезапно прилетел в Афганистан

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами и офицерами.
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Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
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Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
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Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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