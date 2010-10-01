Футбол
Soccer.ruРой Кин прокомментировал поражение Англии от Чехии
|5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
|9′
Якуб Янкто
|9′
|10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
|65′
|68′
Рахим Стерлинг
|72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
|73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
|82′
Зденек Ондрашек
|85′
|88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
|89′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
17
Змргал
15
Соучек
8
Дарида
21
Крал
13
Копиц
9
Ondrášek
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
8
Хендерсон
23
Абрахам
19
Баркли
7
Стерлинг
9
Кейн
20
Рэшфорд
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами. Англичанам не нужно паниковать, ведь у Гарета Саутгейта в целом отличные результаты со сборной в последнее время.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Харри Кейн: «Поражение от Чехии — тревожный звонок, но Англия в хорошем положении»
Спорт-Экспрессвчера в 17:23
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:17, Вашингтон
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
Саратовцы хотели устроить самосуд над убийцей девятилетней девочки
Разгневанные люди требовали устроить самосуд над Туватиным.
Live24 вчера в 06:27
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
Минфин запретит банкам навязывать допуслуги при кредитовании
Как пишет «Коммерсант», Минфин готовит поправки к закону «О потребительском кредите», запрещающие обуславливать получение займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг».
Право.ру вчера в 01:10
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Наука
Быстрая ходьба приводит к старению мозга, выяснили ученые
Специалисты из университета Дьюка в Новой Зеландии выяснили, что мозг человека, предпочитающего медленную походку, умирает раньше.
Газета.Ru 01:37
Футбол
РПЛ перенесла время начала матча «Локомотив» — «Спартак»
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила о переносе времени начала матчей 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» и «Краснодар» — «Оренбург».
Чемпионат вчера в 09:22
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 10 октября в 16:33
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru вчера в 08:04
Политика
Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия вчера в 23:06
Авто
Раскрыты все версии Kia Seltos для России
На российском рынке продажи кроссовера Kia Seltos начнутся не ранее 2020 года, однако перечень оборудования модели уже раскрыт благодаря одному из официальных дилеров марки.
Quto.ru 10 октября в 08:57
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «диету» Майи Плисецкой
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал совет всем, желающим похудеть.
Аргументы недели вчера в 10:04
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Актуальные Новости вчера в 13:09
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:03
Шоу-бизнес
Виктория Боня довела 7-летнюю дочь до слез
39-летняя телеведущая и фотомодель Виктория Боня довела свою 7-летнюю дочь Анджелину-Летицию до слез.
Экспресс газета 01:37
Политика
В США намерены объявить о планах выхода из Договора по открытому небу
Администрация Соединенных Штатов в скором времени намерена объявить о планах выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Мойка78 09 октября в 15:19
Музыка
Билан хочет поехать на «Евровидение» в третий раз
Ореанда-Новости 10 октября в 13:43
Политика
Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву
«Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.
Государственные Вести вчера в 04:34
Здоровье
Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 вчера в 07:47
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
Американский актёр Роберт Форстер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет.
News.ru вчера в 23:54