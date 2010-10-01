Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами. Англичанам не нужно паниковать, ведь у Гарета Саутгейта в целом отличные результаты со сборной в последнее время.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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