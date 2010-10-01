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Театры Главная роль. Михаил Швыдкой Московский театр мюзикла открывает новый сезон премьерой спектакля "Пари над бездной".

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