Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРойс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
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Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

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