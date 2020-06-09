Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс». По словам Ройзмана, он хорошо себя чувствует.

Заболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 86

Гаджеты Ноутбук HP Chromebook x360 14c оценен в 500 долларов Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Chromebook x360 14c, которая работает под управлением операционной системы Chrome OS.

Игры Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня Портал GearNuke поделился подробностями о патче первого дня для The Last of Us Part II, который уже доступен журналистам, а в преддверии премьеры откроется и простым игрокам.

Гаджеты Представлен первый роутер Redmi с Wi-Fi 6. Он оказался очень доступным Компания Redmi, как и обещала, представила свой первый роутер с поддержкой Wi-Fi 6, который получил название Redmi AX5 Wi-Fi 6. Устройство станет доступным для предварительного заказа уже завтра, цена новинки составляет 32 доллара.

Киберспорт Valve вернула боковую лавку в Battle Pass для тех, кто этого хочет Valve выпустила обновление для Dota 2. Оно вернуло в Battle Pass боковую лавку для всех, кто хочет пользоваться ей.

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 31

Наука Создана механическая рука, способная пробивать стены Роботизированную руку, способную пробить гипсокартон, создали инженеры из Канадского Interdisciplinary Institute for Technological Innovation, сообщается 5 июня на сайте Института инженеров электротехники и электроники (IEEE).

Наука Искусственный мозг тоже нуждается во сне Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее. 11

Игры В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками». 6

Технологии МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.

Наука В Иннополисе создают робота, который сможет напечатать двухэтажный дом В Университете Иннополис ученые разрабатывают тросового робота, который сможет строить дом с помощью 3D-печати.

Игры СМИ: переиздание трилогии Mass Effect выйдет осенью 2020 года Electronic Arts может выпустить ремастеры трилогии Mass Effect осенью 2020 года.

Общество В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки. 41

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,1K

Политика Работодателей в России могут обязать отдавать предпочтение россиянам Власти обсуждают возможность введения нормы, при которой работодатель будет обязан при выборе сотрудника на квалифицированную должность отдавать предпочтение гражданину РФ, сообщают «Известия». 1,3K