Коронавирус
ВедомостиЗаболевший коронавирусом Евгений Ройзман попал в больницу с пневмонией
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом после обнаружения у него пневмонии, пишет «Интерфакс». По словам Ройзмана, он хорошо себя чувствует.
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«Ничего еще не закончилось»: Евгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмонией
КП - Екатеринбург00:43
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В Иннополисе создают робота, который сможет напечатать двухэтажный дом
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