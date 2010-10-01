Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо объяснил, что обдумывает смену клуба ради карьеры в национальной команде.

Происшествия В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.

Общество В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.

Политика В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».

Происшествия Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.

Происшествия В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.

Армия и оружие Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".

Политика Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

Экономика Набиуллина ответила на критику Дерипаски Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Здоровье Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.

Футбол Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.

Общество Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

Культура Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.

Общество Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.

Музыка Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Шоу-бизнес Ксения Бородина осудила гражданский брак Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.

Музыка Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».

Экономика Российские застройщики отказались работать по закону С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.

Транспорт В Краснодаре из-за ливня встали трамваи Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Политика Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.

Общество Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.