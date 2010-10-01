Футбол
Матч ТВРохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо объяснил, что обдумывает смену клуба ради карьеры в национальной команде.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Происшествия
В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку
В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.
Росбалт 09:59
Общество
В Нижегородской области приставы пришли к алиментщикам со священником
Судебные приставы в Нижегородской области пригласили в рейд по взысканию алиментов православного священника, и присутствие священнослужителя заставило многих должников раскаяться, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФССП.
РИА Новости 12:06
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Армия и оружие
Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана
На центр одноименной провинции Фарах на западе Афганистана напали боевики запрещенного в России радикального движения "Талибан".
Комсомольская правда 07:06
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Футбол
Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Игры
По стопам Fallout 76? Bethesda представила водку в стилистике Doom
Компании Bethesda и Rebel Distillery представили водку DOOM Bone Vodka.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Общество
Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.
Известия 00:55
Культура
Автор памятника Чайковскому в Петербурге станет известен к 2020 году
В пятницу, 6 сентября, на новой сцене Мариинского театра прошла пресс-конференция с участием временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова по случаю объявления в городе открытого архитектурного конкурса с международным участием на эскизный проект памятника композитору Петру Ильичу Чайковскому.
Невские Новости 11:38
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Григорий Антипенко стал отцом в четвертый раз
Вокруг ТВ 13:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина осудила гражданский брак
Будучи дважды замужем, Бородина уверена: сожительство — это удобно для мужчины и унизительно для женщины.
Wday.ru вчера в 13:00
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Политика
Путин предложил США купить российское гиперзвуковое оружие
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, в котором предложил американской стороне приобрести российские гиперзвуковые ракеты.
Avia.pro вчера в 07:51
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Энергетика
Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
Коммерсантъ 07:17