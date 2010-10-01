Футбол

Матч ТВМатч ТВРохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины

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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Маркос Рохо объяснил, что обдумывает смену клуба ради карьеры в национальной команде.
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Рохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины

Матч ТВ06:33

Маркос Рохо: «Постараюсь уйти из „МЮ“, если не смогу пробиться в состав»

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Рохо хочет покинуть «МЮ» ради карьеры в сборной Аргентины

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