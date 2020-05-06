Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

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