Коронавирус
Lenta.ruРолики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком
Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
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Генпрокуратура признала фейком сообщение об искусственном происхождении коронавируса
Московский Комсомолец03:10
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Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Космос
Запуск очередных 60 спутников системы Starlink перенесли на 18 мая
Американская компания SpaceX перенесла с 7 на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.
ТАСС вчера в 08:23
Политика
Латвия назвала себя «донором» СССР
Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
Происшествия
Последние секунды жизни лишенного прав водителя попали на видео
Издательство "Пресса" сообщило, ссылаясь на слова инспектора Ряжского ГИБДД, что водитель Mercedes ранее был лишен прав на три года.
Вести.Ru 02:17
Политика
Гордума Нижнего Новгорода досрочно прекратила полномочия главы города
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередной сессии в среду проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы города Владимира Панова, который обратился с соответствующим заявлением в связи с переходом на работу в госкорпорацию "Росатом".
ТАСС 03:40
Наука
Нанонити для масок против коронавируса разработали российские ученые
Нанонити для масок против китайского коронавируса разработали российские специалисты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:48
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Политика
Мишустин не примет участие в совещании с Путиным по коронавирусу
Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в совещании с Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 04:42
Общество
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
РИА Новости 03:22
Здоровье
Смертность от коронавируса среди мужчин оказалась выше
Редолар провел исследование и выяснил, что смертность от коронавируса у мужчин составляет 8%, у женщин — 4%.
Телеканал 360° 00:40
Здоровье
Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции
Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
Общество
Польша приступила к строительству нового газопровода Baltic Pipe
МонаВиста 04 мая в 13:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
Политика
В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио НВ" рассказал о трех задачах Киева по "возвращению" Крыма.
Газета.Ru 03:34
Футбол
Александр Головин попал в символическую сборную сезона Лиги 1
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в сборную сезона чемпионата Франции по футболу по версии beIN Sports.
РИА Новости вчера в 12:07
Общество
В Калужской области коронавирус диагностировали у 1486 человек
По состоянию на 6 мая на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 1486.
Pressa40 05:31
Армия и оружие
Су-35 обеспечили Китаю преимущество перед ВВС США
ВВС Народно-освободительной армии Китая имеют преимущество перед ВВС США за счет эксплуатации российского Су-35 поколения 4++ наряду с китайским самолетом пятого поколения Chengdu J-20.
Российская газета 05:02
Происшествия
СК РФ завершил расследование дела экс-губернатора Ивановской области
Следственный комитет поставил точку в расследовании уголовного дела бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.
Российская газета 03:20
Шоу-бизнес
Навка прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына Плющенко
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram прокомментировала слухи о психическом расстройстве сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра.
Lenta.ru 01:10
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минск
21 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.
Rambler News Service вчера в 07:25
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Недвижимость
Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке
В середине апреля президент Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики и населения на фоне распространения коронавируса распорядился запустить программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. 23 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Граждане смогут оформить ипотеку по этой ставке до 1 ноября.
РБК 05:21
Общество
Масочный режим могут ввести по всей России
Масочный режим могут ввести по всей России.
Piter.tv 01:25
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Общество
«Севкабель» перенесут на Кировский завод в Петербурге
В Петербурге запланирована релокация завода "Севкабель" - производство собираются перенести на площадку Кировского завода.
Питерские заметки 05:04
Здоровье
Владелец компании «Аскона» Владимир Седов заразился коронавирусом
Основатель группы компаний "Аскона", один из самых известных бизнесменов Владимирской области, подтвердил, что заразился новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 03:40