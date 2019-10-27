Футбол
Спорт-ЭкспрессРома — Милан 2:1
Эдин Джеко
|38′
Джанлука Манчини
|41′
|49′
Матео Мусаккьо
|52′
Андреа Конти
Давиде Калабрия
Диего Перотти
Мирко Антонуччи
|53′
|55′
Тео Эрнандес
Николо Дзаньоло
|59′
|63′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
|64′
Лукас Биглия
|72′
Лукас Биглия
Исмаэль Беннасер
|74′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Спинаццола
Йылдырым Четин
|77′
Мирко Антонуччи
|78′
Йылдырым Четин
|83′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
|83′
Александар Коларов
|90′+1′
|90′+5′
Алессио Романьоли
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
15
Четин
6
Смоллинг
20
Фасио
11
Коларов
18
Сантон
23
Манчини
27
Пасторе
21
Верету
48
Антонуччи
9
Джеко
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
19
Эрнандес
9
Пионтек
4
Беннасер
79
Кессиэ
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Николо Дзаньоло. У «Милана» единственный гол на 55-й минуте встречи забил защитник Тео Эрнандез.
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«Рома» — «Милан». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Италии 27 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:32
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