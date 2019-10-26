Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРома — Милан 2:1

Рома — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
38′
Джанлука Манчини
41′
49′
Матео Мусаккьо
52′
Андреа Конти
Давиде Калабрия
Диего Перотти
Мирко Антонуччи
53′
55′
Тео Эрнандес
Николо Дзаньоло
59′
63′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
64′
Лукас Биглия
72′
Лукас Биглия
Исмаэль Беннасер
74′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Спинаццола
Йылдырым Четин
77′
Мирко Антонуччи
78′
Йылдырым Четин
83′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
83′
Александар Коларов
90′+1′
90′+5′
Алессио Романьоли
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Николо Дзаньоло. У «Милана» единственный гол на 55-й минуте встречи забил защитник Тео Эрнандез.
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