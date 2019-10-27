Футбол
Спорт-ЭкспрессРома — Милан 2:1
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Николо Дзаньоло. У «Милана» единственный гол на 55-й минуте встречи забил защитник Тео Эрнандез.
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Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» до конца года, мнения букмекеров
ODDS.ru24 октября в 03:10
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