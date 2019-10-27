Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРома — Милан 2:1

Рома — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Николо Дзаньоло. У «Милана» единственный гол на 55-й минуте встречи забил защитник Тео Эрнандез.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рома» прервала серию из 4 ничьих, обыграв «Милан»

Sports.ru15:06

Стефано Пиоли покинет пост главного тренера «Милана» до конца года, мнения букмекеров

ODDS.ru24 октября в 03:10

«Рома» обыграла «Милан», Джеко забил

Спорт-Экспресс14:53

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

Чемпионат14:54

Футбол, Серия А, Рома - Милан, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:59

«Рома» нанесла «Милану» первое поражение при Пиоли

Sport24.ru14:56

«Рома» одержала победу над «Миланом», вернувшись в зону еврокубков

Матч ТВ14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:38, Вашингтон
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Футбол

Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать

Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги.
Вести.Ru 12:23
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Авто

Представлен пикап Great Wall Pao в «рабочей» версии

Китайский автопроизводитель выпустил на рынок Great Wall Pao, который позиционируется как простой «рабочий» пикап.
Тарантас Ньюс вчера в 07:49
Авто

Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах

Автоновости дня вчера в 23:45
Происшествия

Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

МонаВиста вчера в 12:57
Финансы

Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Российская газета вчера в 23:00
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Политика

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 25 октября в 08:31
Происшествия

Ребенок «без лица» родился в Португалии

По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Происшествия

В ДТП с грузовиком на Украине погибла семья с ребенком

Все погибшие ехали в легковушке и были членами одной семьи, — за рулем был 42-летний отец, на пассажирских местах находились его 39-летняя жена и 14-летняя дочь.
Росбалт 12:33
Культура

Названы самые громкие скандалы, происходившие на «Поле чудес»

В честь 29-летней годовщины со дня выпуска первой серии собраны громкие инциденты и казусы, произошедшие на шоу.
Дни24 25 октября в 06:52
Игры

Состоялся релиз The Outer Worlds

Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru 25 октября в 03:30
Политика

Зеленский встретился с добровольцами Донбасса

Зеленского возмутил вопрос одного из участников встречи о том, планирует ли президент провести встречу с активистами, выступающими против подписанной Украиной «формулой Штайнмайера».
Дождь вчера в 13:59
Фигурное катание

Александра Трусова установила новые рекорды

Переписав два мировых рекорда — в произвольной программе (166.62 балла) и по сумме двух программ (241.02), россиянка первой из женщин набрала за технику более 100 баллов и не оставила другим участницам соревнований шанса приблизиться к себе.
Коммерсантъ 05:04
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском 10:33
Армия и оружие

Джонсон прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал на своей странице в Twitter, что «смерть» лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади является важной вехой в борьбе с терроризмом, но «битва со злом ИГ ещё не закончена».
RT на русском 10:56
Футбол

«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Коммерсантъ 09:28
Единоборства

В США на турнире по ММА боец напал на судью после поражения

Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
РИА Новости 04:04
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за секса Кристины Асмус

Собчак объяснила это тем, что «пострадала из-за чужого секса».
OAnews 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное