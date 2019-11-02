Футбол

Газета.RuГазета.RuРома — Наполи 2:1

Рома — Наполи
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Николо Дзаньоло
19′
Жордан Верету
55′
58′
Хосе Кальехон
Ирвинг Лосано
65′
Дрис Мертенс
Фернандо Льоренте
72′
Аркадиуш Милик
Джастин Клюйверт
76′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
77′
78′
Джованни ди Лоренцо
78′
Мариу Руй
Николо Дзаньоло
Дженгиз Ундер
81′
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Леонардо Спинаццола
86′
88′
Аркадиуш Милик
Хавьер Пасторе
Давид Сантон
89′
Йылдырым Четин
90′+3′
Дженгиз Ундер
90′+4′
Йылдырым Четин
90′+6′
"Рома" одержала победу над "Наполи" в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Николо Дзаньоло и Жордан Верету.
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