Футбол

Sport24.ruSport24.ruГол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»

Рома — Сассуоло
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Бриан Кристанте
12′
Эдин Джеко
19′
Генрих Мхитарян
22′
Лоренцо Пеллегрини
28′
33′
Педро Обианг
Джастин Клюйверт
33′
46′
Мануэль Локателли
Джереми Толян
53′
Доменико Берарди
70′
Федерико Пелузо
Мерт Мюльдюр
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
72′
72′
Доменико Берарди
Алессандро Флоренци
Леонардо Спинаццола
73′
82′
Джереми Толян
84′
Альфред Данкан
Хамед Траоре
Лоренцо Пеллегрини
Хавьер Пасторе
84′
«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян. Встреча выдалась богатой на моменты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Рома» — «Сассуоло»: первая победа «волков»?

Все про Спорт рувчера в 07:36

Гол Мхитаряна принес «Роме» победу над «Сассуоло»

Спорт-Экспресс13:56

Гол Мхитаряна и три ассиста Пеллегрини помогли «Роме» обыграть «Сассуоло»

Чемпионат13:58

Мхитарян поучаствовал в победе «Ромы» над «Сассуоло»

Матч ТВ13:59

Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»

Sport24.ru13:57

Мхитарян забил в дебютном матче за Рому

Sports.ru12:45

Паулу Фонсека: С Мхитаряном «Рома» получила больше возможностей контролировать мяч

Советский спорт14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Энергетика

Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику

Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Политика

У Зеленского назвали дату открытия моста в Станице Луганской

Российский Диалог 14:34
Футбол

«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Шоу-бизнес

Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк

Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 12 сентября в 20:02
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Армия и оружие

Кувейт усилил безопасность гособъектов после атаки на саудовские НПЗ

Власти Кувейта решили усилить меры безопасности на стратегически важных государственных объектах после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.
News.ru 13:44
Игры

Cyberpunk 2077 – Процедурно-сгенерированных квестов не будет

CD Projekt Red пошла с Cyberpunk 2077, по последнему пути, каждый квест и задача пишется вручную командой разработчиков.
Srnsk 04:12
Футбол

Флорентино Перес: «Не сомневайтесь, „Реал“ исправит ситуацию»

Президент «Реала» Флорентино Перес заверил, что мадридская команда скоро наберет форму.
Матч ТВ 11:28
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Общество

Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Авто

Определены регионы с самыми доступными автомобилями с пробегом

Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Экономика

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 09:24
Политика

Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Футбол

Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством

РЕН ТВ вчера в 19:23
Культура

В студии нашли последнюю песню Юлии Началовой

Московский Комсомолец 05:36
Политика

Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Здоровье

Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году

В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Хоккей

Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест

Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.
РИА Новости вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»

Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Происшествия

Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

Коммерсантъ 11:10
Общество

Италия заплатит 25 тысяч евро за переезд в забытые города

Planet Today 12 сентября в 11:48
Футбол

«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Руководство «Реала» сегодня обсудит трансферный бюджет клуба на сезон-2019/20.
Sport24.ru 12:50
Политика

«Газпром» снизил поставки через OPAL

"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости вчера в 02:40
Футбол

Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
Sport24.ru 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное