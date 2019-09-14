Футбол
Sport24.ruГол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»
Бриан Кристанте
|12′
Эдин Джеко
|19′
Генрих Мхитарян
|22′
Лоренцо Пеллегрини
|28′
|33′
Педро Обианг
Джастин Клюйверт
|33′
|46′
Мануэль Локателли
Джереми Толян
|53′
Доменико Берарди
|70′
Федерико Пелузо
Мерт Мюльдюр
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
|72′
|72′
Доменико Берарди
Алессандро Флоренци
Леонардо Спинаццола
|73′
|82′
Джереми Толян
|84′
Альфред Данкан
Хамед Траоре
Лоренцо Пеллегрини
Хавьер Пасторе
|84′
|47%
|Владение мячом
|53%
|84%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|6
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
37
Спинаццола
20
Фасио
23
Манчини
11
Коларов
22
Дзаньоло
21
Верету
27
Пасторе
4
Кристанте
77
Мхитарян
9
Джеко
47
Консильи
2
Марлон
21
Кирикеш
31
Феррари
17
Мюльдюр
23
Траоре
14
Обианг
25
Берарди
2 ×
22
Толян
9
Капуто
11
Дефрель
Сассуоло
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян. Встреча выдалась богатой на моменты.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
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