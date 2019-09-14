Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян забил в дебютном матче за клуб. Мхитарян вышел на поле в матче Серии А против «Сассуоло»(4:0, первый тайм) в стартовом составе, а на 22-й минуте забил свой первый гол за команду. «Рома» арендовал полузащитника этим летом у лондонского «Арсенала».

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