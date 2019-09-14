Футбол

Sports.ruSports.ruРома — Сассуоло 4:2

Рома — Сассуоло
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Бриан Кристанте
12′
Эдин Джеко
19′
Генрих Мхитарян
22′
Лоренцо Пеллегрини
28′
33′
Педро Обианг
Джастин Клюйверт
33′
46′
Мануэль Локателли
Джереми Толян
53′
Доменико Берарди
70′
Федерико Пелузо
Мерт Мюльдюр
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
72′
72′
Доменико Берарди
Алессандро Флоренци
Леонардо Спинаццола
73′
82′
Джереми Толян
84′
Альфред Данкан
Хамед Траоре
Лоренцо Пеллегрини
Хавьер Пасторе
84′
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян забил в дебютном матче за клуб. Мхитарян вышел на поле в матче Серии А против «Сассуоло»(4:0, первый тайм) в стартовом составе, а на 22-й минуте забил свой первый гол за команду. «Рома» арендовал полузащитника этим летом у лондонского «Арсенала».
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