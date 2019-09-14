Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРома — Сассуоло 4:2

Рома — Сассуоло
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Бриан Кристанте
12′
Эдин Джеко
19′
Генрих Мхитарян
22′
Лоренцо Пеллегрини
28′
33′
Педро Обианг
Джастин Клюйверт
33′
46′
Мануэль Локателли
Джереми Толян
53′
Доменико Берарди
70′
Федерико Пелузо
Мерт Мюльдюр
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
72′
72′
Доменико Берарди
Алессандро Флоренци
Леонардо Спинаццола
73′
82′
Джереми Толян
84′
Альфред Данкан
Хамед Траоре
Лоренцо Пеллегрини
Хавьер Пасторе
84′
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян, который выступает на правах аренды за «Рому», забил гол в своем дебюте за римскую команду в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
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