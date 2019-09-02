Футбол
ТАСС«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна
Армянский футболист Генрих Мхитарян перешел из английского "Арсенала" в итальянскую "Рому" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
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