Футбол

ТАССТАСС«Рома» арендовала футболиста «Арсенала» Мхитаряна

Армянский футболист Генрих Мхитарян перешел из английского "Арсенала" в итальянскую "Рому" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу итальянской команды. Арендное соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона.
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