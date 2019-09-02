Футбол
Sport24.ru«Рома» арендовала у «Атлетико» Калинича
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Никола Калинич на правах аренды перешел в «Рому». Сделка обошлась римлянам в 3 млн евро, сообщает пресс-служба клуба.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 16:25, Вашингтон
Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Общество
В сети появилось видео урагана «Дориан»
В интернете стали появляться видео, на которых запечатлены последствия урагана.
Петербургский дневник вчера в 17:14
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 14:04
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую пострадавших от паводка чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал главу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в оскорблении пострадавших от паводка жителей региона.
RT на русском 14:40
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Интернет
«Яндекс» начал ограничивать бесплатное прослушивание музыки
Проект «Яндекс.Музыка» вводит новые ограничения для пользователей бесплатной версии сервиса.
Экономика сегодня 14:08
Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Футбол
«Валенсия» подписала защитника лиссабонского «Спортинга»
Защитник лиссабонского «Спортинга» Тьерри Коррейя перешел в «Валенсию». Португалец подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
Матч ТВ 15:18
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Происшествия
В Испании вырвавшийся из загона бык ранил 17 человек
Российская газета 10:20
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM 14:20
Политика
Что Владимир Зеленский поручил сделать за год
Как обеспечить экономический рост Новый кабинет министров Украины запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет, пока Зеленский будет у власти.
РБК 14:31
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Защитник сборной России Вячеслав Караваев перешел из голландского "Витесса" в "Зенит".
Вести.Ru 12:14
Хоккей
«Спартак» проиграл в стартовом матче под руководством Знарка
Московский "Спартак" в стартовом матче чемпионата КХЛ в Риге в овертайме уступил местному "Динамо" - 1:2.
Российская газета 15:53
Политика
Первый президент Крыма пришел в сознание после инсульта
Мешков был первым и единственным президентом Крыма, этот пост он занимал в 1994–1995 годах, когда республика была автономией в составе Украины.
Известия 14:39
Общество
Умерла единственная в мире переводчица Корана
Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.
Lenta.ru 09:37
Политика
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире
Ведомости 07:08
Футбол
«Зенит» отдал Терентьева в аренду «Уфе»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев продолжит карьеру в «Уфе».
Sports.ru 16:08
Наука
Стал понятен механизм антибиотикорезистентности
В результате, поверхности бактерий становятся абсолютно непроницаемыми для лекарств, и они не способны уничтожить патогены.
MedikForum.ru 08:40
Общество
В школе Краснодара, где 24 первых класса, провели четыре линейки
В школе Краснодара, где сформировали целых 24 первых класса, в понедельник, 2 сентября, провели сразу четыре линейки.
СочиСтрим 10:23
Космос
Ученые, возможно, обнаружили вулканически активный спутник экзопланеты
AstroNews.ru 31 августа в 02:03
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Экономика
Совкомбанк выкупил ипотечные кредиты Татфондбанка на 1,1 млрд руб
Совкомбанк ранее не участвовал в торгах по продаже имущества Татфондбанка.
РБК 12:56