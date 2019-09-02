Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Рома» арендовала у «Атлетико» Калинича

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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Никола Калинич на правах аренды перешел в «Рому». Сделка обошлась римлянам в 3 млн евро, сообщает пресс-служба клуба.
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«Рома» арендовала Калинича

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