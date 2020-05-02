Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки

«Рома» объявила о возобновлении тренировок с 6 мая. Власти выдали соответствующее разрешение. К занятиям может приступить и «Лацио».
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«Рома» возобновит тренировки на следующей неделе

Чемпионат01:45

«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки

Спорт-Экспрессвчера в 23:00

Футболисты «Ромы» возобновят индивидуальные тренировки с 6 мая

Матч ТВвчера в 16:37

Власти разрешили «Роме» и «Лацио» возобновить индивидуальные тренировки с 6 мая

Sport24.ruвчера в 17:23

Игроки «Ромы» и «Лацио» могут возобновить тренировочный процесс

Газета.Ruвчера в 16:50

«Роме» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки с 6-го мая

Sport.ruвчера в 18:13

Футболистам «Ромы» и «Лацио» разрешили возобновить тренировки

РИА Новостивчера в 16:30
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
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Общество

В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи

В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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Спорт

Украинского олимпийского чемпиона затравили за отказ считать Россию агрессором

Пользователи сети затравили украинского олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева из-за мнения о войне в Донбассе в интервью YouTube-каналу «Intersport Україна».
Lenta.ru 03:48
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«Авангард» подтвердил обмен Широкова в «Спартак» на Хохлачева

"Авангард" обменял форварда Сергея Широкова в московский "Спартак", в обратном направлении последовал нападающий Александр Хохлачев, сообщается на сайте "Авангарда".
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Под Воронежем из окна больницы выпал врач

В Новоусманском район врач скорой помощи Александр Шулепов, ставший одним из героев скандала по поводу якобы имевшейся у медиков нехватки средств защиты от коронавируса, выпал из окна больницы.
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Политика

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
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Общество

92 человека за сутки заболели коронавирусом в Тульской области

На 30 апреля на территории Тульской области 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из низ 91 человек выздоровел, в том числе 16 за минувшие сутки, 7 человек скончались.
Kursk.com 30 апреля в 06:41
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Политика

Дональд Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына

Вести.Ru вчера в 19:24
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Здоровье

У главврача Коммунарки из-за коронавируса оказались поражены легкие

MOS.news вчера в 07:12
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
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Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом

Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:48
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК вчера в 17:06
Происшествия

После прорыва дамбы в Сырдарье возбуждено уголовное дело

Sputnik Узбекистан 03:14
Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

Новый случай коронавируса выявлен в Крыму за сутки – заболела пожилая женщина, общее число случаев составило 105, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:36
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 01 мая в 09:03
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Общество

В Татарстане умер третий пациент с коронавирусом

Третий житель Татарстана, заразившийся коронавирусной инфекцией, умер в Казани, за последние сутки заболели ещё 71 человек, всего заразившихся в республике 1031, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
РИА Новости 04:04
Общество

В КНР за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом

Пекин, 3 мая 2020, 09:40 — REGNUM В Китае за последние сутки выявлено всего два случая заражения коронавирусом, сообщили 3 мая в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.
REGNUM 02:40
Здоровье

Обнаружены необъяснимые последствия коронавируса

Необъяснимые последствия коронавируса выявила врач-патоморфолог Лилия Селиванова во время своего исследования среди 10 умерших от инфекции пациентов.
Live24 03:01
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
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Шоу-бизнес

Заболевшая коронавирусом актриса Васильева сообщила о своем состоянии

РБК вчера в 21:25
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Общество

Карта коронавируса в Свердловской области: в каком районе есть зараженные

Появилась карта коронавируса в Свердловской области, где указано в каком районе региона есть зараженные COVID-19.
КП - Екатеринбург 02:56
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Здоровье

Первые случаи смерти от коронавируса зарегистрированы в Таджикистане

Первые два летальных исхода заболевания коронавирусом зарегистрированы в Таджикистане.
Lenta.ru вчера в 15:07
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Власти Петербурга объяснили очереди из скорых у больниц

BFM.ru 01:48
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Общество

В Подмосковье полиция вводит штрафы за отсутствие масок

Как стало известно, размеры штрафов за пребывание на улице без маски могут достигать 4 тыс. рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:17
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус появился в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус появился в России только в марте.
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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