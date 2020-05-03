Коронавирус
Спорт-Экспресс«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки
«Рома» объявила о возобновлении тренировок с 6 мая. Власти выдали соответствующее разрешение. К занятиям может приступить и «Лацио».
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Власти разрешили «Роме» и «Лацио» возобновить индивидуальные тренировки с 6 мая
Sport24.ruвчера в 17:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:42, Ашберн
Общество
Протоиерей Смирнов призвал не давать детям гаджеты
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что гаджеты развращают детей, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 02:11
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла
В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом.
Вести.Ru 01:42
Происшествия
Водитель BMW погнался за велосипедистом по тротуару и попал на видео
Lenta.ru вчера в 23:53
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Общество
Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01 мая в 01:33
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, почему Удовиченко не общается с ним уже 15 лет
Актер Станислав Садальский рассказал, почему уже 15 лет не общался с коллегой Ларисой Удовиченко, которая недавно отпраздновала 65-летие.
ФАН 00:51
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Общество
Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»
Российская газета 00:30
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Хоккей
Лундквист рассказал о конкуренции с Шестеркиным и Георгиевым в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал о противостоянии с российскими голкиперами клуба Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.
Sport24.ru 02:31
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, опубликовал в «Твиттере» пост с видео, на котором показано, как он тренируется.
Чемпионат 01 мая в 19:36
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей
Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
Реальное время 01:30
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Футбол
Уткин жестко объяснил, почему игнорирует волгоградский «Ротор»
Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
Metaratings вчера в 15:18
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Авто
В продажу поступил аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7
После обновления моторная гамма BJ40 Plus пополнилась современным и экономичным турбомотором от Haval F7, мощность которого была форсирована до 230 л.с. В качестве трансмиссии в паре с таким ДВС работает 8-диапазонный "автомат" от ZF.
Новые автомобили вчера в 00:51
Армия и оружие
Южнокорейский погранпост обстрелян со стороны КНДР
RT на русском вчера в 23:37
Общество
Названы признаки «карантинной депрессии»
Россиянам, которые думают, что депрессия во время самоизоляции – это надуманная проблема, которая никак не влияет на жизнь, Айна Громова напоминает, что запущенные случаи могут привести к плачевным результатам, поэтому нужно сразу обращать внимание на тревожные сигналы.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН вчера в 12:26
Общество
NBC: в США разрабатывают 14 вакцин против коронавируса
США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса нового типа в рамках программы администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа под названием "Операция сверхзвуковая скорость".
ТАСС вчера в 23:43
Общество
В Вольском районе два села закрыли на карантин из-за коронавируса
В Вольском районе Саратовской области 2 села закрыли на карантин.
Регион 64 вчера в 10:21