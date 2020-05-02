Рим, 3 мая 2020, 09:42 — REGNUM Итальянские футбольные клубы «Рома» и «Лацио» возобновят тренировочный процесс 6 мая. Об этом 3 мая сообщается на странице «Ромы» в Twitter.

Общество В Роспотребнадзоре назвали условие ослабления ограничений в России Введенные в России ограничения, связанные с коронавирусом, могут быть ослаблены после 12 мая, если режим самоизоляции будет соблюдаться до этой даты.

Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 4

Общество Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха "В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении. 78

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 112

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Общество Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5% Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА. 1

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Общество Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии». 274

Общество Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев. 65