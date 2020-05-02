Коронавирус
REGNUM«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки 6 мая
Рим, 3 мая 2020, 09:42 — REGNUM Итальянские футбольные клубы «Рома» и «Лацио» возобновят тренировочный процесс 6 мая. Об этом 3 мая сообщается на странице «Ромы» в Twitter.
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Власти разрешили «Роме» и «Лацио» возобновить индивидуальные тренировки с 6 мая
Sport24.ruвчера в 17:23
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Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
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Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Росгвардейцы следят за нарушителями карантина в Москве с воздуха
"В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
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Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских
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Предположительно, EMUI 11 выйдет одновременно с флагманской серией Mate 40, но тестировать новую версию оболочки и новую ОС Android будут на Huawei P40.
Astera вчера в 14:05
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Назван наиболее эффективный способ диагностики коронавируса
Основным способом выявления больных коронавирусной инфекцией является КТ-диагностика, рассказала главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина.
РИА Новости 04:06
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Газпромовский «Академик Черский» дошел до Балтийска
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Песков пообещал выпить рюмку водки и спеть «День победы» 9 мая
Ранее присоединиться к акции и 9 мая в 19:00 выйти на балкон, чтобы спеть «День победы», пообещал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 06:01
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Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.
REGNUM 04:39
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Microsoft создала предрелизную версию майского обновления Windows 10
Практически готовая версия нового обновления для операционной системы Windows 10 опубликована компанией Microsoft.
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
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Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
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Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
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Карантинные меры в России предложили ужесточить
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Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Общество
Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом
Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии».
Lenta.ru 05:13
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Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»
Sport24.ru 02:16
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Дзагоев: Ровно останется только у «Зенита» со своим «Газпромом» и «Краснодара»
Только, может быть, если там «Зенит» со своим «Газпромом» не убавит зарплату игрокам или вообще, и «Краснодар».
Евро-футбол.ру 05:54
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Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
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Глава исполкома «Единой России» в Башкирии заразился коронавирусом
Глава исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом, сообщил глава региона Радий Хабиров.
Коммерсантъ 07:00
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Минздрав рассказал об умершем челябинском враче с коронавирусом
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Названы способы избежать заражения коронавирусом через воду и продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов рассказал, как можно избежать заражения новым типом коронавируса через питьевую воду и продукты.
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Валуев сообщил об абсолютном прекращении общения с Виталием Кличко
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Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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