Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян перешел в «Рому». Римский клуб арендовал 30-летнего хавбека сборной Армении на один сезон за три миллиона евро. Также лондонцы могут получить бонус в размере 100 тысяч евро в зависимости от выступлений футболиста.

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.

Армия и оружие Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.

Происшествия Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества "Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.

Футбол СМИ: «Рубин» согласовал аренду футболиста «Спартака» Ташаева Как сообщает «Чемпионат», футболист московского «Спартака» Александр Ташаев перейдёт в казанский «Рубин» на правах аренды.

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Политика Первый президент Крыма впал в кому после инсульта Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Футбол Коноплянка стал игроком «Шахтера» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер».

Политика Президент Польши выступил против возвращения России в G7 Президент Польши Анджей Дуда выступил против возрождения формата "Большой восьмерки" с участием России.

Политика Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Общество Школа с рекордным количеством первых классов открылась в Краснодаре В учебном учреждении сформированы 100 классов, 24 из них - первые: от "А" до "Ш". Из-за большого количества учащихся в школе-рекордсмене прошли четыре торжественные линейки.