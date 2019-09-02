Футбол
Sports.ru«Рома» арендовала Мхитаряна за 3 млн евро
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян перешел в «Рому». Римский клуб арендовал 30-летнего хавбека сборной Армении на один сезон за три миллиона евро. Также лондонцы могут получить бонус в размере 100 тысяч евро в зависимости от выступлений футболиста.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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