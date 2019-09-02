Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рома» объявила о переходе Мхитаряна

Римская «Рома» арендовала армянского полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. «Мхитарян присоединился к „Роме“ на правах аренды», — сообщается в официальном «Твиттере» итальянского клуба. Также пресс-служба «волков», как обычно, прикрепила ролик с объявлением о поиске пропавших детей.
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«Рома» арендовала Мхитаряна у «Арсенала»

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