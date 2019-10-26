В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

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