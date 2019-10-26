Футбол
Чемпионат«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А
Эдин Джеко
|38′
Джанлука Манчини
|41′
|49′
Матео Мусаккьо
|52′
Андреа Конти
Давиде Калабрия
Диего Перотти
Мирко Антонуччи
|53′
|55′
Тео Эрнандес
Николо Дзаньоло
|59′
|63′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
|64′
Лукас Биглия
|72′
Лукас Биглия
Исмаэль Беннасер
|74′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Спинаццола
Йылдырым Четин
|77′
Мирко Антонуччи
|78′
Йылдырым Четин
|83′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
|83′
Александар Коларов
|90′+1′
|90′+5′
Алессио Романьоли
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
15
Четин
6
Смоллинг
20
Фасио
11
Коларов
18
Сантон
23
Манчини
27
Пасторе
21
Верету
48
Антонуччи
9
Джеко
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
19
Эрнандес
9
Пионтек
4
Беннасер
79
Кессиэ
8
Сусо
17
Леау
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.
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Фонсека о 2:1 с «Миланом»: «Рома» заслужила победу. Смотреть в таблицу будем позже»
Sports.ruвчера в 16:37
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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