Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

Рома — Милан
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
38′
Джанлука Манчини
41′
49′
Матео Мусаккьо
52′
Андреа Конти
Давиде Калабрия
Диего Перотти
Мирко Антонуччи
53′
55′
Тео Эрнандес
Николо Дзаньоло
59′
63′
Лукас Пакета
Кшиштоф Пионтек
64′
Лукас Биглия
72′
Лукас Биглия
Исмаэль Беннасер
74′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Спинаццола
Yildirim Mert Cetin
77′
Мирко Антонуччи
78′
Yildirim Mert Cetin
83′
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
83′
Александар Коларов
90′+1′
90′+5′
Алессио Романьоли
Антонио Доннарумма
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.
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