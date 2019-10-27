В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" обыграла "Милан" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.

«Рома» обыграла «Милан» в матче Серии А

Политика В офисе Зеленского сообщили о вывозе оружия добровольцев из Донбасса Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь на встрече в поселке Золотое в Донбассе президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами, выступающими против разведения сил.

Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Политика Захарова: весь мир услышал, кто игнорировал Минские договоренности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы срыва разведения войск на юге-востоке Украины доказывают вину националистов в несоблюдении Минских договоренностей.

Общество Север Петербурга засыпает снегом Правда, на понедельник синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге снег и минусовую температуру в ночное время суток.

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Футбол Во второй Бундеслиге пенальти заработал запасной игрок Михаэль Эбервайн во второй половине первого тайма отправился разминаться вместе с одноклубниками за ворота своей команды, а на 38-й минуте заработал жёлтую карточку и пенальти в ворота свой команды.