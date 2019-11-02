Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место

Рома — Наполи
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Николо Дзаньоло
19′
Жордан Верету
55′
58′
Хосе Кальехон
Ирвинг Лосано
65′
Дрис Мертенс
Фернандо Льоренте
72′
Аркадиуш Милик
Джастин Клюйверт
76′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
77′
78′
Джованни ди Лоренцо
78′
Мариу Руй
Николо Дзаньоло
Дженгиз Ундер
81′
83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Леонардо Спинаццола
86′
88′
Аркадиуш Милик
Хавьер Пасторе
Давид Сантон
89′
Йылдырым Четин
90′+3′
Дженгиз Ундер
90′+4′
Йылдырым Четин
90′+6′
На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог. В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка.
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