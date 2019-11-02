Футбол
Чемпионат«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место
Николо Дзаньоло
|19′
Жордан Верету
|55′
|58′
Хосе Кальехон
Ирвинг Лосано
|65′
Дрис Мертенс
Фернандо Льоренте
|72′
Аркадиуш Милик
Джастин Клюйверт
|76′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
|77′
|78′
Джованни ди Лоренцо
|78′
Мариу Руй
Николо Дзаньоло
Дженгиз Ундер
|81′
|83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Леонардо Спинаццола
|86′
|88′
Аркадиуш Милик
Хавьер Пасторе
Давид Сантон
|89′
Йылдырым Четин
|90′+3′
Дженгиз Ундер
|90′+4′
Йылдырым Четин
|90′+6′
|44%
|Владение мячом
|56%
|78%
|Процент точных передач
|83%
|8
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|6
|23
|Фолы
|15
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
37
Спинаццола
15
Четин
6
Смоллинг
11
Коларов
17
Ундер
23
Манчини
18
Сантон
21
Верету
8
Перотти
9
Джеко
Анчелотти
1
Мерет
22
ди Лоренцо
44
Манолас
26
Кулибали
6
Мариу Руй
11
Лосано
8
Руис
20
Зелиньски
34
Юнес
99
Милик
9
Льоренте
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог. В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Общество
Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском вчера в 11:21
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science вчера в 09:42
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Зеленский признал утрату контроля над спиртом
Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта».
Lenta.ru вчера в 21:01
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru 17:59
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Автоновости дня 02:26
Общество
Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить в семь раз
Штраф за езду без полиса ОСАГО может увеличиться почти в семь раз.
News.ru 31 октября в 00:22
Политика
Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять Сергея Левченко
Коммунист Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году, одержав во втором туре победу над кандидатом от «Единой России» Сергеем Ерощенко.
ИрСити 05:45
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
NewInform 16:45
Армия и оружие
США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE
Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22:40
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
News.ru вчера в 00:26
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Вести.Ru 14:21
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Авто
В России стартовало производство Kia Soul по полному циклу
На заводе «Автотор» в Калининграде стартовало производство третьей генерации Kia Soul по полному циклу (CKD).
32CARS.ru 31 октября в 09:00
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Армия и оружие
Индия ликвидирует последнюю эскадрилью МиГ-27
Индия решила отказаться от последней эскадрильи самолетов МиГ-27, которые ВВС страны использовали последние 35 лет.
Московский Комсомолец 07:43