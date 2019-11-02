На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог. В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка.

«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место

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