Футбол
Чемпионат«Рома» обыграла «Наполи» в матче Серии А и поднялась на 3-е место
Николо Дзаньоло
|19′
Жордан Верету
|55′
|58′
Хосе Кальехон
Ирвинг Лосано
|65′
Дрис Мертенс
Фернандо Льоренте
|72′
Аркадиуш Милик
Джастин Клюйверт
|76′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
|77′
|78′
Джованни ди Лоренцо
|78′
Мариу Руй
Николо Дзаньоло
Дженгиз Ундер
|81′
|83′
Лоренцо Инсинье
Амин Юнес
Леонардо Спинаццола
|86′
|88′
Аркадиуш Милик
Хавьер Пасторе
Давид Сантон
|89′
Йылдырым Четин
|90′+3′
Дженгиз Ундер
|90′+4′
Йылдырым Четин
|90′+6′
|44%
|Владение мячом
|56%
|78%
|Процент точных передач
|83%
|8
|Удары в сторону ворот
|8
|6
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|4
|4
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|12
|Отборы
|6
|23
|Фолы
|15
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
37
Спинаццола
15
Четин
6
Смоллинг
11
Коларов
17
Ундер
23
Манчини
18
Сантон
21
Верету
8
Перотти
9
Джеко
Анчелотти
1
Мерет
22
ди Лоренцо
44
Манолас
26
Кулибали
6
Мариу Руй
11
Лосано
8
Руис
20
Зелиньски
34
Юнес
99
Милик
9
Льоренте
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
На 72-й минуте Аркадиуш Милик после передачи Ирвинга Лосано один мяч отыграл, но уйти от поражения «Наполи» так и не смог. В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на 3-е место, набрав 22 очка.
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