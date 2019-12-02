«Верона» на своем поле уступила «Роме» в матче 14-го тура чемпионата Италии. Римляне победили во встрече со счетом 3:1. В составе гостей отличились Джастин Клюйверт, Диего Перотти и Генрих Мхитарян, у «Вероны» забил Марко Фараони.

«Рома» обыграла «Верону» и вышла на четвертое место в серии А

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