Все про Спорт ру

Политика Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.

Политика США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2» Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.

Шоу-бизнес Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.

Гаджеты Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X подешевел на треть Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.

Автоспорт В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.

Общество Метеорологи прогнозируют в России «пятнистые» осадки в декабре Температура в декабре на 40% территории России будет выше нормы, осадки будут выпадать неравномерно, сообщил РИА Новости и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Футбол Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками На стадионе «Газпром Арена» включили колонки, чтобы заглушить оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков московского «Спартака».

Экономика «Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года «Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.

Происшествия Под Ярославлем пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью Трое мужчин и две женщины скончались в поселке Дубки после употребления неустановленного вещества.

Музыка Николай Носков впервые после инсульта выступил на публике Уже 9 декабря Николай Носков выступит в московском "Крокус Сити Холле" с первым после инсульта концертом.

Культура Новый клип Алексея Воробьева собрал более миллиона просмотров Российский певец Алексей Воробьев представил новый клип на песню «Подоконник на 6-м».

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Происшествия Граждане России не пострадали при стрельбе в Новом Орлеане Российские граждане не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане, сообщает в твиттере Генеральное консульство России в Хьюстоне.

Политика США одобрили протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО 2 февраля все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали об основных путях заражения ВИЧ В Роспотребнадзоре заявили, что заражение ВИЧ-инфекцией всё чаще происходит путём гетеросексуальных контактов.

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Политика Россия призвала НАТО пересмотреть отношения с Москвой Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Политика В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.

Экономика Louis Vuitton нашел свой особняк Люксовый ритейлер закрепится в Столешниковом переулке Группа LVMH выкупила особняк, где уже 16 лет располагается флагманский магазин Louis Vuitton в Столешниковом переулке.

Шоу-бизнес Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео без макияжа Юлия Ковальчук разочаровала поклонников видео, на котором позирует без капли макияжа.

Шоу-бизнес Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей» Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.