Футбол

Советский спортСоветский спорт«Рома» обыграла «Верону» в гостях

Верона — Рома
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
17′
Джастин Клюйверт
Марко Фараони
21′
29′
Лоренцо Пеллегрини
35′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
Корай Гюнтер
44′
45′
Диего Перотти
61′
Джанлука Манчини
Сальваторе Боккетти
64′
Валерио Верре
Эдди Сальседо Мора
65′
67′
Дженгиз Ундер
Генрих Мхитарян
70′
Амаду Диавара
Маттео Пессина
Мигел Велозу
70′
Маттиа Дзакканьи
Джампаоло Паццини
80′
86′
Эдин Джеко
Федерико Фасио
Софьян Амрабат
87′
90′+2′
Генрих Мхитарян
Матч 14-го тура серии А Верона Рома завершился со счетом 1:3. На 17-й минуте счет открыл нападающий гостей Джастин Клюйверт, на что веронцы ответили голом Давиде Фараони на 21-й. На перерыв Рома ушла, ведя в счете, ведь на 45-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти.
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