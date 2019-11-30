Футбол
Советский спорт«Рома» обыграла «Верону» в гостях
|17′
Джастин Клюйверт
Марко Фараони
|21′
|29′
Лоренцо Пеллегрини
|35′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
Корай Гюнтер
|44′
|45′
Диего Перотти
|61′
Джанлука Манчини
Сальваторе Боккетти
|64′
Валерио Верре
Эдди Сальседо Мора
|65′
|67′
Дженгиз Ундер
Генрих Мхитарян
|70′
Амаду Диавара
Маттео Пессина
Мигел Велозу
|70′
Маттиа Дзакканьи
Джампаоло Паццини
|80′
|86′
Эдин Джеко
Федерико Фасио
Софьян Амрабат
|87′
|90′+2′
Генрих Мхитарян
|55%
|Владение мячом
|45%
|82%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|1
|8
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|5
|11
|Отборы
|8
|12
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Верона
Расстановка 3‑4‑3
1
Сильвестри
13
Ррахмани
21
Гюнтер
15
Боккетти
5
Фараони
4
Велозу
34
Амрабат
88
Лазович
29
Сальседо Мора
10
ди Кармине
11
Паццини
13
Лопес
18
Сантон
23
Манчини
6
Смоллинг
11
Коларов
77
Мхитарян
21
Верету
7
Пеллегрини
42
Диавара
8
Перотти
20
Фасио
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Матч 14-го тура серии А Верона Рома завершился со счетом 1:3. На 17-й минуте счет открыл нападающий гостей Джастин Клюйверт, на что веронцы ответили голом Давиде Фараони на 21-й. На перерыв Рома ушла, ведя в счете, ведь на 45-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти.
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