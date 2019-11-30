Матч 14-го тура серии А Верона Рома завершился со счетом 1:3. На 17-й минуте счет открыл нападающий гостей Джастин Клюйверт, на что веронцы ответили голом Давиде Фараони на 21-й. На перерыв Рома ушла, ведя в счете, ведь на 45-й минуте Диего Перотти реализовал пенальти.

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