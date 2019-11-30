Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Рома» обыграла «Верону» в чемпионате Италии

Верона — Рома
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
17′
Джастин Клюйверт
Марко Фараони
21′
29′
Лоренцо Пеллегрини
35′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
Корай Гюнтер
44′
45′
Диего Перотти
61′
Джанлука Манчини
Сальваторе Боккетти
64′
Валерио Верре
Эдди Сальседо Мора
65′
67′
Дженгиз Ундер
Генрих Мхитарян
70′
Амаду Диавара
Маттео Пессина
Мигел Велозу
70′
Маттиа Дзакканьи
Джампаоло Паццини
80′
86′
Эдин Джеко
Федерико Фасио
Софьян Амрабат
87′
90′+2′
Генрих Мхитарян
Футболисты "Ромы" обыграли "Верону" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
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