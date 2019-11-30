Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Армия и оружие В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Общество СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Технологии Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Происшествия Роспотребнадзор подхватил гепатит С Есть претензии и к оценке количества пострадавших: АОДКБ предлагает исключить из списка троих детей, у которых ВГС диагностирован «сразу же при первом поступлении в гематологическое отделение», одного ребенка, случай которого «не может быть связан с госпитализацией», а также восьмерых пациентов, у которых ВГС был выявлен через несколько лет после госпитализации.

Общество ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

Общество Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Общество В министерстве имущества Челябинской области сменилось руководство В министерстве имущества Челябинской области сменилось руководство – 2 декабря на пост главы ведомства назначен Александр Богашов, до последнего времени директор департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».