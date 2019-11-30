В матче 14-го тура чемпионата Италии "Верона" потерпела домашнее поражение от "Ромы" со счетом 1:3. Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился Джастин Клюйверт. На 21-й минуте Марко Фараони сравнял счет.

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