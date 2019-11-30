Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ru«Рома» одержала выездную победу над «Вероной»

Верона — Рома
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
17′
Джастин Клюйверт
Марко Фараони
21′
29′
Лоренцо Пеллегрини
35′
Джастин Клюйверт
Диего Перотти
Корай Гюнтер
44′
45′
Диего Перотти
61′
Джанлука Манчини
Сальваторе Боккетти
64′
Валерио Верре
Эдди Сальседо Мора
65′
67′
Дженгиз Ундер
Генрих Мхитарян
70′
Амаду Диавара
Маттео Пессина
Мигел Велозу
70′
Маттиа Дзакканьи
Джампаоло Паццини
80′
86′
Эдин Джеко
Федерико Фасио
Софьян Амрабат
87′
90′+2′
Генрих Мхитарян
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Верона" потерпела домашнее поражение от "Ромы" со счетом 1:3. Счет в матче на 17-й минуте открыли гости — отличился Джастин Клюйверт. На 21-й минуте Марко Фараони сравнял счет.
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