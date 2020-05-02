Коронавирус
Спорт-Экспресс«Рома» и «Лацио» возобновят тренировки
«Рома» объявила о возобновлении тренировок с 6 мая. Власти выдали соответствующее разрешение. К занятиям может приступить и «Лацио».
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Власти разрешили «Роме» и «Лацио» возобновить индивидуальные тренировки с 6 мая
Sport24.ruвчера в 17:23
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
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Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Над Латвией летает потерявший управление беспилотник
Беспилотный летательный аппарат потерял управление и произвольно летает в воздушном пространстве Латвии.
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер дал дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором назвал антироссийские санкции подрывающими "дух доверия", сложившийся между двумя странами после окончания Второй мировой войны, и призвал федеральное правительство к их отмене.
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Опубликованы первые фото с камеры Google Pixel 4A: результат интригует
Источник сравнил опубликованные снимки с фотографиями, сделанными на 48-Мп камеру Xiaomi Redmi Note 7.
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Студия Paramount назвала дату выхода новой части «Трансформеров»
Другой фильм снимет Джеймс Вандербилт, создатель "Нового Человека-паука" – он будет посвящен роботам, способным трансформироваться в зверей.
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Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
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Общество
На руке Ким Чен Ына нашли странный след
На руке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, внезапно появившегося после 20-дневного отсутствия, обнаружили необычный след.
Life.ru вчера в 21:57