Экономика
КоммерсантъРоман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн. Акционеры давно искали возможность монетизировать актив и наконец смогут выйти из инвестиции.
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Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
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Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
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Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.
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Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.
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31-летний башкир жестоко убил жену на глазах у дочерей и прохожих
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Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
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Дмитрий Рогозин рассказал о планах "Роскосмоса" по запуску модуля на МКС. Модуль "Наука" запустят к МКС в апреле 2021 года.
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
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Ранее на этой неделе стало известно о продаже «Аэрофлотом» более 3,5 тыс. авиабилетов в Стамбул. Первый рейс состоится 1 августа.
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе
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Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Юрий Савенко был главой Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы - депутатом Госдумы от Калининградской области.
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Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии
Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии.
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