Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн. Акционеры давно искали возможность монетизировать актив и наконец смогут выйти из инвестиции.

Финансы Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск. 18

Экономика Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия". 2,2K

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 613

Автоспорт Сафнауэр: Нико ещё должен был получить суперлицензию Руководитель команды Отмар Сафнауэр рассказал, что произошло за последние сутки.

Происшествия На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ "При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении. 22

Фигурное катание Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила о прекращении работы с чемпионкой Европы Аленой Косторной.

Футбол Экс-защитник «Локомотива» Хеведес завершил карьеру Бывший защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес объявил о завершении карьеры. Об этом он заявил в интервью Spiegel.

Общество В Сочи заявили о росте числа зараженных коронавирусом Всю последнюю неделю в Сочи наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 165

Футбол Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса Москва, 31 июля 2020, 16:03 — REGNUM Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса.