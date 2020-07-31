Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold

Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн. Акционеры давно искали возможность монетизировать актив и наконец смогут выйти из инвестиции.
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