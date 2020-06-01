Общество

Lenta.ruLenta.ruРоман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ru18:38

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Роман Аркадьевич Абрамович
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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. По версии журнала «Форбс» в 2019 году состояние Романа Абрамовича составляло 12,4 млрд долларов США; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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