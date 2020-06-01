Общество
Lenta.ruРоман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество
ФАС предложила правительству выкупать ваучеры у авиапассажиров
В соответствии с законопроектом, разработанным Минэкономразвития, Минтрансом и другими ведомствами, авиакомпании получали право переводить эквивалент средств на личный счет пассажира ‒ либо для покупки нового билета, либо выдавать ваучер на будущую поездку.
Финансовая газета вчера в 06:10
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала на него в суд
«Американская» дочь Александра Малинина Кира снова подала в суд на певца.
Uznayvse.ru вчера в 04:22
Музыка
Little Big получили музыкальную премию за «Самый трэшовый клип»
Клип на песню "Go bananas" группы Little big победил в номинации "Самый трэшовый клип" музыкальной премии Berlin Music Video Awards.
Pravda.Ru вчера в 04:51
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ 31 мая в 20:43
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 31 мая в 19:07
Общество
В США впервые за 25 лет из-за беспорядков закрыли федеральные тюрьмы
Впервые за 25 лет в США закрыли федеральные тюрьмы. Это связано со вспыхнувшими после событий в Миннеаполисе беспорядками.
Российская газета 00:00
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Происшествия
В Брянске нашли семилетнюю девочку с обмороженными ногами
ИнфоСМИ вчера в 14:01
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
Происшествия
Участники протестов разграбили магазины на Манхэттене в Нью-Йорке
Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, под покровом темноты разграбили небольшие десяти магазинов на Манхэттене в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Вести ФМ 00:28
Гаджеты
В Сети появились цены на процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
На сайте французского интернет-магазина Materiel.net появились цены новых процессоров американской компании AMD серии Ryzen 3000XT.
Live24 вчера в 05:18
Футбол
Скоулз: я сделал подкат под Дешама, и он закричал, как девочка
Дешам закричал, как большая девочка, как большой ребёнок, и это совсем мне не помогло. Меня дисквалифицировали, и я пропустил финал.
Чемпионат вчера в 22:34
Политика
Власти Зимбабве отвергли обвинения в причастности к погромам в США
Правительство Зимбабве вызвало американского посла Брайана Николса из-за заявлений Вашингтона о том, что страна якобы причастна к погромам в США, сообщил глава МИД Зимбабве Сибусисо Мойо.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Космос
В Китае приступили к изучению возвращаемой капсулы пилотируемого космического корабля
Труд вчера в 20:08
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Политика
Пушков объяснил, почему США начали «сыпаться»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что США вступили во времена "сумятицы", такое мнение он выразил в Twitter.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
По данным сайта ала Downdetector, который свидетельствует о сбоях на популярных интернет-ресурсах, 1 июня около 9.50 мск пользователи мобильного приложения Сбербанка начали сообщать о проблемах.
RuNews24.ru вчера в 04:58
Экономика
Цивилев: Кузбасс недополучит более десяти миллиардов рублей налогов из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, сколько потерял бюджет региона налогов из-за коронавируса.
VSE42.RU 00:23
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Политика
Путин отправил в отставку четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда высокопоставленных силовиков.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 10:36
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Фигурное катание
Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.
ГЛАС.RU вчера в 13:30