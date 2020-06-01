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Футбол Скоулз: я сделал подкат под Дешама, и он закричал, как девочка Дешам закричал, как большая девочка, как большой ребёнок, и это совсем мне не помогло. Меня дисквалифицировали, и я пропустил финал.

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