Общество
Lenta.ruРоман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Российский олигарх Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле за 65 миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить279
с чего всё началось
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле в январе этого года, утверждает местная газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.РБКвчера в 21:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь россиянам
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству здравоохранения страны возобновить плановую помощь гражданам, передает Nation News.
РИАМО вчера в 08:20
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
RuNews24.ru 04:54
Общество
В России за отказ от вакцинации начнут штрафовать
В России за отказ от вакцинации начнут выписывать денежные штрафы.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Политика
Голосовать по Конституции на участке смогут не более 12 человек в час
Количество голосующих в час не должно превышать 8-12 человек, — говорится в тексте.
News.ru 05:09
Энергетика
Цена нефти марки Urals выросла на 70%
«Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2020 года сложилась в размере 31,03 доллара за баррель, что в 2,3 раза ниже, чем в мае 2019 года (70,93 доллара за баррель)», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 13:30
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Здоровье
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 31 мая в 03:56
Гаджеты
Аналитики сравнили качество Core i3-10100 с чипами AMD Ryzen 3 3100 и i7-7700K
Недавно прошел тест на сравнение чипа Core i3-10100 с моделями AMD Ryzen 3 3100 и i7-7700K.
Актуальные Новости вчера в 09:34
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня менее пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила фото после бани
Свои ощущения после банных процедур певица описала, как полет не во сне, а наяву – у нее блестят глаза, а на лице пылает румянец.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Происшествия
Сбежавшего из зала суда кузбассовца отправили в колонию на 17 лет
Российская газета 05:08
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor вчера в 07:42
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
Единоборства
Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе
Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.
FightTime.ru 01:56
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков
Российская газета 03:43
Армия и оружие
Израиль заявил о бесполезности российских Су-35
В Иерусалиме негативно отреагировали на сообщение о покупке Египтом у России партии истребителей Су-35.
ГЛАС.RU 04:25
Политика
Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Пресс-секретарь президента России оценил идею Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7.
Ореанда-Новости вчера в 06:35
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парадов Победы в России
К парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек, в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
РИА Новости 05:25
Здоровье
727 новых случаев заражений коронавирусом выявлено в Подмосковье
727 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Московской области. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:10
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Здоровье
В Саратовской области увеличат количество тестирований на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова напомнила, что в регионе увеличивается количество тестов на коронавирус.
Регион 64 вчера в 13:21
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12