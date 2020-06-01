с чего всё началось

Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Она располагается в элитном поселке Герцлия Питуах — северном пригороде Тель-Авива, где находятся резиденции послов. Об этом сообщает издание Globes со ссылкой близкий к сделке источник.

Политика Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Общество Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС. 742

Экономика Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. 1

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 18

Баскетбол Центровой сборной Сербии Милутинов перешел в ЦСКА Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании трехлетнего контракта с 25-летним центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.

Политика В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400 Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 283

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 13

Политика В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7 Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Футбол Сёмин может возглавить тульский «Арсенал» Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".

Политика Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля. 725

Шоу-бизнес Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил» Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину. 25

Политика Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию. 302

Армия и оружие Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы. 10

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 543

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Общество Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5). 22