Общество
ИзвестияАбрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле. Она располагается в элитном поселке Герцлия Питуах — северном пригороде Тель-Авива, где находятся резиденции послов. Об этом сообщает издание Globes со ссылкой близкий к сделке источник.
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с чего всё началось
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем самой дорогой виллы в Израиле в январе этого года, утверждает местная газета Globes со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.РБКвчера в 21:28
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Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 04:49
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Баскетбол
Центровой сборной Сербии Милутинов перешел в ЦСКА
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил на официальном сайте о подписании трехлетнего контракта с 25-летним центровым сборной Сербии Николой Милутиновым.
РБК 02:50
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Политика
В ФСВТС рассказали о переговорах с Турцией о поставках С-400
Переговоры России и Турции о поставке второго комплекта зенитных комплексов С-400 «Триумф» находятся в продвинутой стадии.
Известия 06:14
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета 04:58
Здоровье
В Минздраве назвали условие для возвращения россиян к привычной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, когда появится лекарство для лечения коронавируса или вакцина.
Lenta.ru 03:18
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском вчера в 07:01
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7
Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:25
Футбол
Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Источник сообщает, что экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин может возглавить тульский "Арсенал".
Soccer.ru 06:07
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Общество
Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы
ТАСС вчера в 10:05
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Политика
Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru вчера в 18:52
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Зейналовой попала в больницу
Экспресс газета 03:02
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ вчера в 19:58
Происшествия
В Росгвардии прокомментировали спецоперацию на Урале, где погиб человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 12:50 — REGNUM Отрят СОБР открыл огонь по мужчине в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге после того, как гражданин совершил действия, оцененные как опасные.
REGNUM 05:50