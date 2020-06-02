Общество
Вести.RuРоман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны. Сделка обошлась в рекордные для Израиля 65 миллионов долларов (226 миллионов шекелей).
Читать в источнике
Оценить351
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика
В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам
В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Общество
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:25
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
В РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые работают над новым типом вакцины против коронавируса.
РБК 08:13
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
Игры
Вместо ремастера – мод Crysis Enhanced Edition призван значительно улучшить графику в игре
Команда RemasterStudio выпустила мод для первой части Crysis, который призван улучшить внешний вид проекта 2007 года выпуска.
Городской портал Новый Нижний 01:00
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Футбол
«Реал» не станет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Руководство «Реала» приняло решение не доигрывать нынешний сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Евро-футбол.ру 04:55
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей «Большой семерке»
Идея Дональда Трампа расширить состав участников заседаний G7 верна, но не обеспечивает по-настоящему универсального формата, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 06:22
Киберспорт
Gearbox представила персонажа Godfall — игра выйдет вместе с релизом PlayStation 5
Студия Counterplay Games и издательство Gearbox Publishing представили трейлер Godfall — RPG, которая выйдет на PlayStation 5 и ПК.
CyberSport.ru вчера в 18:16
Авто
Водителей могут начать штрафовать за брошенные во дворах автомобили
За оставление автомобиля придется заплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Mockva.ru вчера в 11:36
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Экономика
Названы критерии выдачи российских «золотых виз» иностранцам
Москва, 2 июня 2020, 15:01 — REGNUM Иностранные граждане, которые вложат средства в организации, зарегистрированные в РФ, смогут претендовать на вид на жительство в России.
REGNUM 08:01
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» канале «Россия 1» рассказал, что делать при резких скачках артериального давления.
MedikForum.ru 08:15