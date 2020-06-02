Общество

Вести.RuВести.RuРоман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны. Сделка обошлась в рекордные для Израиля 65 миллионов долларов (226 миллионов шекелей).
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Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле за $64,5 млн

РБК07:46

Роман Абрамович осуществил очередную покупку недвижимости в Израиле

Эхо Москвы07:16

СМИ: Роман Абрамович приобрел за $65 млн долларов самую дорогую виллу Израиля

ТАССвчера в 16:37

СМИ: Абрамович купил в Израиле самую дорогую виллу

РИА Новостивчера в 18:00

СМИ: Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

НТВвчера в 17:18

Абрамович потратил $65 млн на самую дорогую виллу в Израиле

News.ruвчера в 16:57

Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля

Lenta.ruвчера в 18:38
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Роман Абрамович
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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. По версии журнала «Форбс» в 2019 году состояние Романа Абрамовича составляло 12,4 млрд долларов США; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимал 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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