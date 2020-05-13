Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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с чего всё началось

Роман Абрамович выходит из леса

Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
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Абрамович решил снизить долю в крупнейшем лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке

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Ведомостивчера в 21:56

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Konkurent.ruвчера в 19:10

Роман Абрамович выходит из леса

Коммерсантъвчера в 17:49
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Число новых выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день в Татарстане составило 87.
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РИА Новости 04:08
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

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Политика

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
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Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
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Происшествия

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Известия вчера в 20:21
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Здоровье

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Футбол

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Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
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Политика

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Общество

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В издании NRK сообщают о том, что жители Варде (Норвегия) высказались против усовершенствования радара «Глобус» с помощью американского оборудования, так как это может спровоцировать РФ на ответные действия.
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Общество

«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня

Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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