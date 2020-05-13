Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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с чего всё началось

Роман Абрамович выходит из леса

Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

Абрамович выставил на продажу долю в крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке

Накануне.Ru02:49

СМИ: Абрамович хочет продать долю в крупнейшем лесопромышленном предприятии на Дальнем Востоке

БИЗНЕС Online01:58

Роман Абрамович выходит из леса

Коммерсантъвчера в 17:49

СМИ узнало о планах RFP Group Абрамовича найти инвестора

Компаниявчера в 23:26

«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Ведомостивчера в 21:56

Абрамович выставил на продажу крупный актив на Дальнем Востоке

Konkurent.ruвчера в 19:10

Абрамович намерен избавиться от лесного бизнеса

URA.Ruвчера в 23:57
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС вчера в 06:40
1,2K
Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
1,5K
Здоровье

В Челябинской области выявили ещё 44 человека с коронавирусом

Челябинск, 13 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили ещё у 44 человек.
REGNUM 03:08
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Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Общество

В Москве за сутки 1864 пациента вылечились от коронавируса

Заммэра напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Говорит Москва 02:41
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Экономика

ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на 4,5%.
RT на русском 01:20
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Происшествия

Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru вчера в 06:50
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Футбол

Мартин Якубко: Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты

По моему мнению, нельзя сказать, что уровень упал очень сильно.
Советский спорт 02:15
Экономика

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях COVID-19

В Петербурге утвердили второй пакет мер по поддержке экономики в условиях ограничений и запретов, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 16:30
Здоровье

Человечество предупредили о новой эпидемии после пандемии коронавируса

Ученые из Имперского колледжа Лондона, Avenir Health, Университета Джонса Хопкинса и Агентства по международному развитию США считают, что такая ситуация может привести к новой эпидемии.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
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Общество

ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
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Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Происшествия

ГИТ выявила виновников гибели рабочего АО «Управление отходами»

Государственная инспекция труда определила виновников гибели рабочего оператора шредера саратовского филиала АО "Управление отходами".
Взгляд-инфо 01:30
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Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости вчера в 20:26
1
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС вчера в 18:06
Общество

Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
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Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Общество

Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском 11 мая в 10:48
707
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Экономика

Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ вчера в 08:25
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Здоровье

Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Газета.Ru 01:37
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Космос

В конце мая жители Новочеркасска смогут увидеть зеленую комету

Небесное тело максимально приблизится к Земле 23 мая. В конце мая новочеркасцы и все дончане смогут увидеть зеленую комету.
DonDay - Новочеркасск 02:32
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
151
Общество

Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет

Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня вчера в 01:48
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ вчера в 07:50
918
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
3,7K
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни

В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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Евраз
Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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