Экономика
КоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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Общество
312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели
Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая.
АМИТЕЛ вчера в 22:51
Наука
В Facebook за фейками и оскорблениями «присмотрит» искусственный интеллект
Борьбу с ложными новостями и оскорблениями в Facebook будет вести искусственный интеллект, 12 мая сообщил портал Еngadget.
ИА Красная Весна вчера в 15:11
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
Вести.Ru вчера в 23:02
Единоборства
Дана Уайт: Хабиб и Гэтжи подерутся летом на «Бойцовском острове»
Глава UFC Дэна Уайт рассказал, где может пройти поединок между представителем США Джастином Гэтжи и чемпионом организации, российской бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Vprognoze.ru вчера в 17:16
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 11 мая в 10:35
Футбол
Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
Матч ТВ вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой
Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня 11 мая в 02:39
Общество
Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds
Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости вчера в 13:01
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
Футбол
«Ашхабад» — «Шагадам»: прервется ли победная серия гостей?
«Шагадам» выиграл три последних матча, но продлится ли его серия 13 мая в поединке с «Ашхабадом» - ответ найдете в нашем прогнозе.
Все про Спорт ру вчера в 07:58
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
Газета.Ru вчера в 20:34
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM 11 мая в 20:26
Общество
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»
Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу
В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
Городовой вчера в 06:01
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Здоровье
На Сахалине подтвердили 46 случаев COVID-19
Как отметил глава региона, всего на островах зарегистрировали 46 случаев COVID-19. Эти люди с вирусом к нам прилетают или приходят морем.
АСТВ 00:11
Армия и оружие
СМИ: Уволен начальник гвардии, отвечавшей за безопасность Ким Чен Ына
Северная Корея сменила верховного командующего гвардией, которая отвечает за безопасность северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Росбалт 00:20
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Авто
Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер
Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
Общество
В Книгу рекордов Гиннесса попал самый пожилой в мире геймер
Самым пожилым игроком в видеоигры в мире признана 90-летняя гражданка Японии Хамако Мори.
Профиль вчера в 23:10
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 11 мая в 10:15
Киберспорт
Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2
Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ вчера в 15:33
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
Происшествия
Заместитель главврача скорой помощи Чечни умер от коронавируса
В Чечне от коронавируса скончался заместитель главврача Республиканской станции скорой помощи Рамзан Айдамиров.
Известия вчера в 22:43
Общество
Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40