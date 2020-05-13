RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".

Общество 312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая.

Наука В Facebook за фейками и оскорблениями «присмотрит» искусственный интеллект Борьбу с ложными новостями и оскорблениями в Facebook будет вести искусственный интеллект, 12 мая сообщил портал Еngadget.

Футбол Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

Общество Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,6K

Футбол «Ашхабад» — «Шагадам»: прервется ли победная серия гостей? «Шагадам» выиграл три последних матча, но продлится ли его серия 13 мая в поединке с «Ашхабадом» - ответ найдете в нашем прогнозе.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 426

Общество Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы. 121

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 189

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков. 2

Происшествия США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 703

Здоровье На Сахалине подтвердили 46 случаев COVID-19 Как отметил глава региона, всего на островах зарегистрировали 46 случаев COVID-19. Эти люди с вирусом к нам прилетают или приходят морем.

Авто Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA). 1

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар. 20

Общество В Книгу рекордов Гиннесса попал самый пожилой в мире геймер Самым пожилым игроком в видеоигры в мире признана 90-летняя гражданка Японии Хамако Мори.

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 243

Происшествия Заместитель главврача скорой помощи Чечни умер от коронавируса В Чечне от коронавируса скончался заместитель главврача Республиканской станции скорой помощи Рамзан Айдамиров.