Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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Абрамович выставил на продажу крупный актив на Дальнем Востоке

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СМИ узнало о планах RFP Group Абрамовича найти инвестора

Компаниявчера в 23:26

«Коммерсантъ»: лесопромышленная RFP Group Абрамовича начала поиск инвестора

Ведомостивчера в 21:56

Абрамович намерен избавиться от лесного бизнеса

URA.Ruвчера в 23:57

Роман Абрамович выходит из леса

Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество

312 человек вернулись в Алтайский край из-за рубежа за две недели

Алтайский край оказался в середине рейтинга регионов Сибири по числу туристов, вернувшихся из-за границы с 27 апреля по 10 мая.
АМИТЕЛ вчера в 22:51
Наука

В Facebook за фейками и оскорблениями «присмотрит» искусственный интеллект

Борьбу с ложными новостями и оскорблениями в Facebook будет вести искусственный интеллект, 12 мая сообщил портал Еngadget.
ИА Красная Весна вчера в 15:11
Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

Вести.Ru вчера в 23:02
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Дана Уайт: Хабиб и Гэтжи подерутся летом на «Бойцовском острове»

Глава UFC Дэна Уайт рассказал, где может пройти поединок между представителем США Джастином Гэтжи и чемпионом организации, российской бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
Vprognoze.ru вчера в 17:16
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Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 11 мая в 10:35
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Футбол

Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
Матч ТВ вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Танцующий миллионер Джанлука Вакк скоро впервые станет папой

Миллионер Джанлука Вакк, которому уже за пятьдесят, не перестает удивлять публику.
Татарстан Сегодня 11 мая в 02:39
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Общество

Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds

Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости вчера в 13:01
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости вчера в 13:15
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Футбол

«Ашхабад» — «Шагадам»: прервется ли победная серия гостей?

«Шагадам» выиграл три последних матча, но продлится ли его серия 13 мая в поединке с «Ашхабадом» - ответ найдете в нашем прогнозе.
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс вчера в 08:14
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Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы.
Газета.Ru вчера в 20:34
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM 11 мая в 20:26
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Общество

Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и «смертельных инъекциях»

Информация о "смертельных инъекциях" и "чипировании" под видом тестов на коронавирус является "полным бредом", заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 20:21
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с Джиганом переехала на дачу

В Сети обсуждают воссоединение скандальной пары. Поклонники внимательно следят за отношениями рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой.
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru вчера в 08:40
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Политика

«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте

В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
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Происшествия

США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ

Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
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Здоровье

На Сахалине подтвердили 46 случаев COVID-19

Как отметил глава региона, всего на островах зарегистрировали 46 случаев COVID-19. Эти люди с вирусом к нам прилетают или приходят морем.
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Армия и оружие

СМИ: Уволен начальник гвардии, отвечавшей за безопасность Ким Чен Ына

Северная Корея сменила верховного командующего гвардией, которая отвечает за безопасность северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Росбалт 00:20
Армия и оружие

Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая

Военное дело вчера в 06:56
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Авто

Lexus готовит недорогой и компактный кроссовер

Если слухи про «родство» с Yaris Cross подтвердятся, новый BX станет первой моделью Lexus, построенной на «тойотовской» модульной платформе GA-B (компактная версия глобальной «тележки» TNGA).
Автоновости дня 11 мая в 12:35
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс вчера в 04:34
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Общество

В Книгу рекордов Гиннесса попал самый пожилой в мире геймер

Самым пожилым игроком в видеоигры в мире признана 90-летняя гражданка Японии Хамако Мори.
Профиль вчера в 23:10
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 11 мая в 10:15
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Киберспорт

Российская команда заработала 45 тысяч долларов на турнире по Dota 2

Pushka League Season 1: Division 1 по Dota 2. За первое место европейский коллектив получил 70 тысяч долларов, российская команда заработала 45 тысяч.
Матч ТВ вчера в 15:33
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Спорт

Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать

В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру вчера в 13:04
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Заместитель главврача скорой помощи Чечни умер от коронавируса

В Чечне от коронавируса скончался заместитель главврача Республиканской станции скорой помощи Рамзан Айдамиров.
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском 11 мая в 09:40
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Роман Абрамович
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Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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Международная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. Штаб-квартира - в Лондоне. Входит в число крупнейших производителей стали в мире. Собственная база железной руды и коксующегося угля практически полностью обеспечивает внутренние потребности ЕВРАЗа. Компания входит в ведущий индекс Лондонской Фондовой Биржи FTSE-100. ЕВРАЗ объединяет около 80 000 сотрудников по всему миру.
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