Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.

с чего всё началось

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".

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