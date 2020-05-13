Экономика
КоммерсантъРоман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство".
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с чего всё началось
Публично известна лишь доля Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Ъ", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии
Во время пандемии коронавирусной инфекции участились случаи смерти россиян от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Известия 07:27
Общество
Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом Путиным 11 мая, станет самым дорогим из принятых на данный момент.
Известия 05:12
Общество
Госдума приняла во втором чтении закон о реформе ОСАГО
Госдума приняла во втором чтении законопроект о реформе системы ОСАГО, который предусматривает изменение тарифов для граждан.
РЕН ТВ вчера в 06:30
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
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Происшествия
Мосгорсуд отправил петербуржца, убившего полковника СК, на лечение
Российская газета 07:46
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Для оформления выплаты на детей запустили специальный сервис
Как передавали «НовостиВолгограда.ру», разовую выплату в 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат родители или опекуны по инициативе президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил 11 мая в своем телеобращении.
НовостиВолгограда.ру 01:17
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72,4%
Продажи новых легковых автомобилей в апреле в России рухнули на 72,4%. Такие данные озвучили аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Деловое.ТВ вчера в 08:24
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».
Vprognoze.ru вчера в 05:49
Политика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Футбол
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Футболисты "Спартака" присылали ролик с поддержкой, спасибо им. Такая поддержка и доброе слово приятны.
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СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости 06:08
Экономика
Россиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса.
Lenta.ru 04:53
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Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
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Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты
Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.
РИА Новости 07:29
Политика
В Литве раскритиковали Германию за позицию о виновниках Второй мировой
Депутат литовского Сейма от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны.
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МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года
Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новости 06:29
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК вчера в 05:00
Здоровье
Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
Министерство здравоохранения РФ прокомментировало публикацию британского издания Financial Times о смертности от коронавируса в России.
Live24 07:58