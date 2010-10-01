Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоман Бабаев поставил оценку трансферной кампании ЦСКА летом-2019

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился своей оценкой трансферной кампании армейцев летом 2019 года.
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