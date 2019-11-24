Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоман Березовский: «Не консультировался по заменам по ходу встречи»

Уфа — Сочи
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
9′
Ибрагим Цаллагов
25′
Дмитрий Полоз
Даниил Фомин
38′
49′
Никита Бурмистров
Вячеслав Кротов
50′
50′
Миха Мевля
Никита Калугин
56′
Дмитрий Полоз
Антон Заболотный
Александр Сухов
60′
Оливье Тилль
Андрей Козлов
65′
77′
Александр Карапетян
Игорь Юрганов
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
82′
Ловро Бизяк
Николай Гиоргобиани
82′
Андрес Вомбергар
85′
Рассчитывали, что Мостовой больше времени проведет в атакующей зоне. Но где-то потеряли в атаке, так как ему пришлось играть на непривычной позиции, ему было тяжело. Я не консультировался по ходу встречи.
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Российский спортивный телеканал, специализирующийся на показе матчей Чемпионата России по футболу, а также передач собственного производства. Был запущен 17 марта 2006 года под названием «НТВ-Плюс Наш футбол». С 20 июля 2012 по 31 августа 2015 года владельцем канала являлась ООО «ЛИГА-ТВ». С 12 июля 2013 по 27 июля 2018 года носил название «Наш футбол».
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