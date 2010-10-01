Футбол
Спорт-ЭкспрессРоман Березовский: «Не консультировался по заменам по ходу встречи»
|9′
Ибрагим Цаллагов
|25′
Дмитрий Полоз
Даниил Фомин
|38′
|49′
Никита Бурмистров
Вячеслав Кротов
|50′
|50′
Миха Мевля
Никита Калугин
|56′
Дмитрий Полоз
Антон Заболотный
Александр Сухов
|60′
Оливье Тилль
Андрей Козлов
|65′
|77′
Александр Карапетян
Игорь Юрганов
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
|82′
Ловро Бизяк
Николай Гиоргобиани
|82′
Андрес Вомбергар
|85′
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
77
Алиев
74
Фомин
99
Козлов
8
Карп
32
Вомбергар
17
Гиоргобиани
19
Фролов
17
Мостовой
25
Новосельцев
45
Миладинович
26
Калугин
90
Шакуро
15
Цаллагов
5
Померко
18
Бурмистров
20
Юрганов
9
Заболотный
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
Рассчитывали, что Мостовой больше времени проведет в атакующей зоне. Но где-то потеряли в атаке, так как ему пришлось играть на непривычной позиции, ему было тяжело. Я не консультировался по ходу встречи.
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