Общество
Аргументы и ФактыРоман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях. Рейтинг самых читаемых книг среди осужденных составила Федеральная служба исполнения наказания в рамках акции «Твои друзья – книги», пишет РИА Новости.
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Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Технологии
«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр
Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр.
CNews 04:10
Футбол
Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».
RT на русском 06:34
Происшествия
В Севастополе от коронавируса умер один человек
Всего в Севастополе коронавирусом заболели 343 человека. Лечение продолжают 45, умерли девять.
Вести.Севастополь 05:25
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Политика
Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями
Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Политика
Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске
«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн
Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Политика
СНБО Украины призвал Белоруссию выдать задержанных граждан РФ
Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
Политика
Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев — наличие грин-карты США.
Коммерсантъ 06:35
Общество
В Кремле не знали о свадьбе журналиста Андрея Колесникова
В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента "Коммерсанта" и главного редактора "Русского пионера" Андрея Колесникова, поэтому президент вряд ли поздравил его со свадьбой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Sputnik Армения 06:20
Политика
Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Футбол
Футболисты «Краснодара» начали подготовку к новому сезону
Телеканал Краснодар 01:13
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Авто
Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
Происшествия
В Калининградской области растет число новых случаев коронавируса
Как сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией в четверг, 30 июля, за сутки COVID-19 выявили у 19 человек Среди заболевших — тренер по плаванию в бассейне детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» в Зеленоградске, продавец торговой сети, три трудовых мигранта, проживавших в общежитии, три сотрудника правоохранительных органов.
Калининград 24 04:27
Гаджеты
Samsung представила Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч и четырьмя камерами
Galaxy M31s обладает рядом новых функций, а также оснащён основной квадро-камерой и огромным аккумулятором на 6000 мАч.
MobiDevices 06:21