Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях. Рейтинг самых читаемых книг среди осужденных составила Федеральная служба исполнения наказания в рамках акции «Твои друзья – книги», пишет РИА Новости.

Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях

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