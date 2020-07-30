Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях. Рейтинг самых читаемых книг среди осужденных составила Федеральная служба исполнения наказания в рамках акции «Твои друзья – книги», пишет РИА Новости.
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Названы любимые книги российских заключенных

Фонтанка.Ру06:22

ФСИН назвала самую популярную книгу в колониях

РИА Новости04:51

В российских колониях самой читаемой книгой стала «Мастер и Маргарита»

Комсомольская правда05:21

Названа самая читаемая книга среди осужденных в колониях России

Известия05:18

Названа любимая книга российских заключенных

Газета.Ru05:07

ФСИН составила топ-10 книг, популярных среди осужденных

ТАСС04:59

Самой популярной книгой в колониях является «Мастер и Маргарита»

Коммерсантъ05:49
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Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
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Технологии

«Одноклассники» запустили рекламный кабинет для разработчиков игр

Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламный кабинет для продвижения игр.
CNews 04:10
Футбол

Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».
RT на русском 06:34
Происшествия

В Севастополе от коронавируса умер один человек

Всего в Севастополе коронавирусом заболели 343 человека. Лечение продолжают 45, умерли девять.
Вести.Севастополь 05:25
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Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
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Происшествия

СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
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Политика

Кремль отверг упреки Дерипаски в недостаточной борьбе с санкциями

Все руководство страны и промышленность противодействуют антироссийским санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:22
Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Космос

На Марсе впервые зафиксировано движение песчаных дюн

Сравнивая снимки, создаваемые камерой HiRISE на разведывательном орбитальном аппарате MARS NASA в течение нескольких лет, ученые заметили, что песчаные волны определенно двигаются, но очень медленно.
Машины и Механизмы вчера в 04:59
2
Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
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Политика

СНБО Украины призвал Белоруссию выдать задержанных граждан РФ

Кривонос считает, что выдача граждан РФ Украине позволит улучшить белорусско-украинские отношения, а также отобьёт желание «врагов» использовать Белоруссию как плацдарм для действий против Украины.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа

Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
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Политика

Депутаты Лебедев и Щапов отрицают виды на жительство за рубежом

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев — наличие грин-карты США.
Коммерсантъ 06:35
Общество

В Кремле не знали о свадьбе журналиста Андрея Колесникова

В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента "Коммерсанта" и главного редактора "Русского пионера" Андрея Колесникова, поэтому президент вряд ли поздравил его со свадьбой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Sputnik Армения 06:20
Политика

Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
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Футбол

Футболисты «Краснодара» начали подготовку к новому сезону

Телеканал Краснодар 01:13
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Политика

Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
2
Политика

В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак

CT news вчера в 19:06
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Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
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Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Финансы

Ксения Собчак назвала идиотами всех, кто держит сбережения в рублях

Paparazzi.ru 06:28
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
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Авто

Volkswagen привезет в РФ новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tarek/Tharu, который уже в ближайшие год-два должен приехать в Россию, вышел на тесты в Аргентине.
Автоновости дня 04:43
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Происшествия

В Калининградской области растет число новых случаев коронавируса

Как сообщили в региональном штабе по контролю за инфекцией в четверг, 30 июля, за сутки COVID-19 выявили у 19 человек Среди заболевших — тренер по плаванию в бассейне детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» в Зеленоградске, продавец торговой сети, три трудовых мигранта, проживавших в общежитии, три сотрудника правоохранительных органов.
Калининград 24 04:27
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Гаджеты

Samsung представила Galaxy M31s с батареей на 6000 мАч и четырьмя камерами

Galaxy M31s обладает рядом новых функций, а также оснащён основной квадро-камерой и огромным аккумулятором на 6000 мАч.
MobiDevices 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
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