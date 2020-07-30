Общество
BFM.ruНазвана самая популярная книга в российских колониях
Роман Михаил Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением среди заключенных в России, статистику приводит ФСИН, сообщает РИА Новости.
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Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Общество
Росавиацию попросили запретить продавать билеты в закрытые страны
Зотов попросил Росавиацию проверить жалобы и запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, авиасообщение с которыми закрыто.
ИА Красная Весна 09:26
Происшествия
Суд оставил Ефремова под домашним арестом до следующего года
Пресненский суд Москвы продлил до 22 января следующего года домашний арест актеру Михаилу Ефремову в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
РИА Новости 09:26
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Происшествия
Судью лишили полномочий за езду на Audi Q7 с подложными номерами
Мировой судья судебного участка Октябрьского района Саратова не смогла оспорить отстранение от должности за езду на автомобиле с подложными номерами.
СаратовБизнесКонсалтинг 09:41
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией коронавируса
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:39
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
RT на русском 08:05
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Вячеслав Володин, являющийся спикером нижней палаты парламента, дал поручение проверить российских политиков на наличие иностранного паспорта.
CT news вчера в 18:56
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Политика
Помпео назвал Компартию КНР центральной угрозой современности
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одной из главных угроз для мирового сообщества в современной эпохе является Коммунистическая партия Китая (КПК), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:40
Общество
Россия и Казахстан создадут комплекс для запуска ракет «Союз-5»
Аргументы и Факты 05:47
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Общество
Суд отказал «Мемориалу» в предоставлении данных о советских прокурорах
Правозащитному центру «Мемориал» отказано в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, которые участвовали в работе так называемых сталинских «троек».
Городовой 07:09
Общество
В Свердловской области объявили предупреждение о грозах и граде
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о грозах, граде и сильном ветре.
Политсовет 08:48
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:36
Политика
Минск запросил у Киева информацию о задержанных в Белоруссии россиянах
30 июля госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания, а в отношении них возбуждено уголовное дело.
Евразия Daily 08:54
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Политика
Хабаровский депутат внес законопроект о выборах губернатора
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект о том, что претендентом на пост губернатора региона может быть только тот, кто прожил в крае не менее 10 лет.
РИА Новости 04:55
Политика
Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу вместо Леонида Кучмы.
Lenta.ru 07:34
Политика
Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экологической ситуации в Усолье-Сибирском поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в городе, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:18
Авто
Назвали «плюсы» и «минусы» чешского Skoda Kodiaq
CarsWeek.ru 07:43