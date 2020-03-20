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Роман Путин решил создать партию
Сиб.фм
  • Рифей-Пермь0:32
  • Деловое.ТВ0:46
  • Piter.tv0:46
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Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.В источнике
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С чего всё начиналось
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Двоюродный племянник президента намерен принять участие в думских выборах

Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.
Коммерсантъ вчера в 19:06
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Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости 06:17
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«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ru вчера в 22:16
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Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Lenta.ru 01:08
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