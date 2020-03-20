Роман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё начиналось
Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.