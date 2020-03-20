Роман Путин решил создать партию

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Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.